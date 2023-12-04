شبورة كثيفة تغطى سماء بورسعيد وبورفؤاد.. صور

بورسعيد محمد فرج

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد الآن شبورة كثيفة ما أدى إلى إصابة الحركة المرورية بشلل تام بالشوارع والميادين، فضلاً عن توقف خروج السيارات المتجهة إلى الطرق السريعة عبر المنافذ الجمركية بطريق بورسعيد / دمياط وبورسعيد/ الإسماعلية حفاظاً على سلامة الركاب.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل على حد الضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16.