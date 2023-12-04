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شاهد.. مصر تكشف عن أخطر أسلحتها الجديدة من قلب القاهرة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:32 م
شاهد.. مصر تكشف عن أخطر أسلحتها الجديدة من قلب القاهرة احد المعروضات
كتبت هند مختار

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رصد الزميل زكى القاضى، مدير التحرير اليوم السابع، فعاليات معرض إيديكس 2023 خلال فيديو بثه على تلفزيون اليوم السابع، حيث ظهرت أسلحة جديدة تظهر لأول مرة خلال فعاليات المعرض منها رعد 200، والذخائر الجوية "الحافظ"، ومجموعة جديدة من الأسلحة المتطورة فى كثير من القطاعات.
 
 
 
وكان المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023 "، انطلق اليوم فى دورته الثالثة والذى يتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة  من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
 
ويضم معرض إيديكس  22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح ، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.
 
ذخائر الحافظ المصرية تظهر في معرض إيديكس
ذخائر الحافظ المصرية تظهر في معرض إيديكس

راجمة الصواريخ المصرية رعد 200
راجمة الصواريخ المصرية رعد 200

سيناء 200 معدة مصرية في معرض إيديكس
سيناء 200 معدة مصرية في معرض إيديكس

قذائف متنوعة في معرض إيديكس
قذائف متنوعة في معرض إيديكس

 







ايديكس 2023

معرض إيديكس

اخبار مصر

القوات المسلحة

رعد 200




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