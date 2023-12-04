خلال معرض إيديكس 2023.. أول فرقاطة بحرية بأياد مصرية 100% "إنفوجراف"

استعرض فيلم تسجيلي، بعنوان "الإرادة والتحدي" خلال فعاليات معرض "إيديكس 2023"، تصنيع وإنتاج أول فرقاطة بحرية مصرية، "ميكو إيه 200"، بأيدي مصرية 100%.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز مميزات الفرقاطة: