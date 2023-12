شاهد.. تجمد طائرة في مطار ميونخ المشلول تماما

أظهر مقطع فيديو طائرة "متجمدة" في مطار ميونخ جنوبي ألمانيا، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة، وتظهر الطائرة في مقطع الفيديو وقد علقت بالثلوج و"التصقت بالأرض"، بينما كان أنفها مرفوعا للأعلى.

As the global temperature rises the climate is breaking down unleashing chaotic weather. #Munich #MunichAirportpic.twitter.com/rTF4Szvfre