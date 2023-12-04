10 من أكبر بنوك التنمية في العالم تعهدت بتكثيف جهودها في قمة المناخ COP28

رسالة دبي: شعبان هدية

أظهرت وثيقة، أن عشرة من أكبر بنوك التنمية في العالم تعهدت بتكثيف جهودها المناخية في قمة المناخ (COP28)، لكنها لم تذكر أي شيء بشأن وقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.

وفي بيان مقرر سيتم الإعلان عنه اليوم خلال يوم التمويل اليوم في دبي ضمن فعاليات مؤتمرالمناخ، قالت المجموعة، بما في ذلك البنك الدولي ونظراءها الإقليميون، إن الفرصة السانحة لتأمين كوكب صالح للعيش فيه "تضيق بسرعة".

وتزايدت الدعوات لإصلاح الطريقة التي تدار بها البنوك استجابة لأزمة المناخ وسط أحداث مناخية متطرفة قياسية، وبينما صرفت المجموعة مبلغا قياسيا قدره 61 مليار دولار في التمويل في عام 2022، فإنه لا يزال مجرد جزء صغير مما هو مطلوب.

ومع ارتفاع الانبعاثات العالمية وعلى الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أبلغ زعماء العالم يوم الجمعة أن إنهاء استخدام الوقود الأحفوري هو السبيل الوحيد لإنقاذ الكوكب، فإن البيان لم يشر بشكل مباشر إلى هذه القضية.

وحتى الآن، يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي هو الوحيد من بين الموقعين على ما يسمى "إعلان جلاسكو"، والذي التزم بوقف الإقراض لمشاريع الوقود الأحفوري، مع حرق مصادر الطاقة المسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.

وقالت البنوك إنها تخطط للاتفاق على نهج مشترك لتتبع آثار المناخ والإبلاغ عنها، وستوسع نطاق استخدام التحليلات لمساعدة البلدان على تحديد الأولويات وفرص الاستثمار.

ومن شأن برنامج الاستراتيجيات الطويلة الأجل المشترك الجديد، الذي يستضيفه البنك الدولي، تنسيق الدعم لمساعدة البلدان والكيانات دون الوطنية على وضع خطط حول قضايا بما في ذلك إزالة الكربون والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتعهدت المجموعة أيضًا بمساعدة الدول على إنشاء منصات لتشجيع "مزيج معزز بشكل جماعي" من الدعم بما في ذلك إصلاح السياسات والتمويل والمساعدة الفنية.

ولجذب المزيد من رأس المال الخاص، قالت المجموعة إنها ستنظر في أنشطة تشمل إزالة الدعم "المشوه" وتطوير مشاريع خضراء.

وخططت البنوك لزيادة التمويل لمساعدة البلدان على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما في ذلك من خلال تعزيز الدعم لإدارة مخاطر الكوارث، والتأهب للكوارث، وبناء القدرات.

كما خططوا أيضًا "لتعزيز التعاون" في مجالات الطبيعة والمياه والصحة والجنس.

وقال البيان "نظرًا لإلحاح وحجم القضايا التي يتعين معالجتها، فإننا نعمل على تعزيز عملنا المشترك بشأن المناخ والتنمية، وتعزيز تعاوننا لزيادة التمويل وتعزيز قياس النتائج، وتعزيز التعاون على المستوى القطري، وزيادة التمويل المشترك والقطاع الخاص.