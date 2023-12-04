ووجه شلتوت ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الاثنين ، الشكر لأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية بالكويت على قيامها بالتنظيم والتنسيق الجيد لسير العملية الانتخابية كما وجه الشكر لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لقيامها بالتعاون على مدى ثلاثة أيام وتقديمها لخدمات الرعاية الصحية خاصة لكبار السن والمرضى من المواطنين المصريين الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم الانتخابي على الرغم من ظروفهم الصحية.

كما وجه سفير مصر بالكويت رسالة شكر خاصة لرجال الأمن الكويتي وكافة المؤسسات الكويتية على التعاون الكامل مع السفارة المصرية قبل وخلال إجراء الانتخابات الرئاسية التي عقدت على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وكانت لجنة الكويت الفرعية استقبلت على مدى 3 أيام الناخبين من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم الانتخابي في المقر الانتخابي بمنطقة أرض المعارض ليستوعب أعداد الناخبين من أبناء الجالية المصرية بالكويت وتوفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التصويت التي تمت بنجاح وكانت ملحمة وطنية عبر فيها المصريون بالكويت عن حبهم لوطنهم والتفافهم حول الدولة المصرية في الاستحقاقات الدستورية.