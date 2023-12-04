سعر جرام الذهب اليوم 2820 جنيها لعيار 21 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2820 جنيها للجرام مقابل 2800 جنيها، في حين يسجل السعر العالمي للذهب عند 2071 دولار للأونصة بعد ارتفاع فوق 2100 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3223 جنيها.

عيار 21 يسجل 2820 جنيها.

عيار 18 يسجل 2417 جنيها.

الجنيه الذهب 22560 جنيها.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بنسبة 3.5% مقترباً من القمة التاريخية الأخيرة عند 2080 دولار للأونصة، قبل أن يخترقها مع بداية تداولات هذا الأسبوع بشكل سريع وعنيف ليعود بعدها إلى التراجع.

التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الماضية بأن مخاطر التشديد الزائد أو الافراط في السياسة النقدية أصبحت أكثر توازنا، لكن البنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

الأسواق اعتبرت هذه التصريحات حذرة بشكل كبير من قبل رئيس البنك واستمرت في التسعير باحتمال 70% أن تنخفض الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي في مارس القادم، بينما تخطت التوقعات 97% أن البنك الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم وهو الأخير لهذا العام.

ومن ناحية أخرى تغذي الطلب على الذهب بسبب الهجوم على سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية في البحر الأحمر، مما زاد المخاوف بشأن تصعيد التوترات الجيوسياسية مع مخاوف من مناوشات بين الولايات المتحدة وإيران.

أما عن الدولار الأمريكي فقد ارتفع اليوم وفقاً لمؤشر الدولار بنسبة 0.2% وذلك على الرغم من تحرك الذهب العنيف بداية الجلسة، يأتي هذا بعد انخفاض مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر، وسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاع بشكل طفيف اليوم ليبقى بالقرب من أدنى مستوى سجله منذ شهرين ونصف خلال الأسبوع الماضي عند 4.197%.

الارتفاع الكبير مطلع تداولات اليوم في أسعار الذهب جاء مفاجئ ولم يستمر إلا لفترة وجيزة للغاية قبل أن يعود إلى التراجع بشكل سريع ويتداول حالياً على انخفاض، وبالتالي يعد هذا التحرك بمثابة تغيرات فنية للأسعار والدليل على ذلك عدم حدوث انخفاض كبير في مستويات الدولار أو فى العائد على السندات الحكومية.

وبشكل عام اتجاه تداولات الذهب يظل مرتفع بشكل كبير بعد أن تغيرت توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي التي تشير الآن إلى انتهاء سياسية التشديد النقدي، وأن الفيدرالي قد يعود إلى التحفيز النقدي وخفض الفائدة خلال العام القادم وهو ما يعد أخبار إيجابية للذهبؤ وفق تحليل جولد بيليون.

هذا بالإضافة إلى عمليات الشراء القوية والمستمرة للذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الصين، حيث تعمل البنوك على زيادة احتياطيها من المعدن النفيس منذ بدء الحرب بين روسياً وأوكرانيا.