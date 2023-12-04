أسعار الذهب تنخفض بمستهل تعاملات الأسبوع دون 2800 جنيه لعيار 21

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2790 جنيها للجرام مقابل 2800 جنيه، في حين يسجل السعر العالمي للذهب عند 2071 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3189 جنيها.



عيار 21 يسجل 2790 جنيها.



عيار 18 يسجل 2391 جنيها.



الجنيه الذهب 22320 جنيها. الذهب العالمي

صدرت بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث لتشهد انتعاش النمو إلى 5.2% أعلى من التوقعات بنسبة 5% والقراءة السابقة بنسبة 4.9%، وساعدت هذه البيانات في دعم الدولار الأمريكي بعض الشيء ليتوقف عن الهبوط وبالتالي أدت إلى توقف الذهب عن الارتفاع.

صرح عضو الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر أن معدلات التضخم تتحرك إلى حد كبير كما يعتقد، وأضاف أنه واثق بشكل متزايد من أن السياسة في وضع جيد حاليًا لإبطاء الاقتصاد وإعادة التضخم إلى 2٪.

والأهم من ذلك أنه اقترح أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض لعدة أشهر مضيفًا أنه لا يوجد سبب للقول إن البنك سيبقي الفائدة مرتفعة.

كما صرحت عضوة البنك الفيدرالي لوريتا ميستر أن السياسة النقدية الحالية للبنك مناسبة لتوفير الوقت للبنك الفيدرالي ليقيم نتائج عمليات رفع الفائدة السابقة وتأثيرها على ضعف معدلات التضخم، إلا أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونة أكثر مما كان متوقع.

وكان عضو الفيدرالي جولسبي قد أشار إلى تحفظه على بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مشيرا أن البنك سيحتاج إلى التخلي عن بعض التشديد النقدي بمجرد اعتقاد البنك أن التضخم يتجه إلى المستهدف.

ساهمت هذه المتغيرات في دفع الذهب إلى الارتفاع لمستويات قياسية يوم أمس واليوم شهد بعض الهدوء في انتظار البيانات الأهم هذا الأسبوع وهي بيانات التضخم.