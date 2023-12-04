رئيس حملة "السيسى": فخور بحشود أهالى الفيوم بمؤتمر حماة وطن اليوم

الفيوم رباب الجالي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه فخور بالحشود التي شاهدها بمحافظة اليوم بمؤتمر حماة وطن لدعم "السيسي"، ولفت إلي أن الرئيس السيسي في منصبه منذ 9 سنوات، وعلينا أن ننظر أين كنا وكيف أصبحنا الآن كنا بلاد مضطرب حدوده غير آمنة واقتصاده ضعيف وبنيته التحتيه منهارة، والأمراض منتشرة ولكن الآن نحن في بلد تم فيه القضاء على الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة وتقوية الإقتصاد، وتم عمل مشروعات في كل مكان ولكل فئة وفي كل القطاعات، والحقيقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهدا عظيما في كافة القطاعات وعلي كل المستويات، وأطلعت علي بعض المشروعات بمحافظة الفيوم منها تطوير بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحي لـ 88 قرية علي بحيرة قارون، بالاضافةً إلي مشروع حياة كريمة الذي استهدف 30 % من سكان المحافظة، بالإضافة إلي مشروعات تبطين الترع.

وأضاف أن الرئيس السيسى يهتم بكل مكان فيً مصر، ونحن نمر بظروف دقيقة وصعبة، وجميعنا يشاهد الدمار الذي تشهده غزة، وكان موقف الرئيس واضح في رفض تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان ورفض التهجير الي سيناء، والانتخابات القادمة هو تعبير عن رأي المواطن في مصير البلد والقضية الفلسطينية وهذه المرة ليست انتخابات رئيس جمهورية لكنها دعم لقرار مصر وسيادتها، وعلي الجميع النزول منذ الساعات الأولي في اليوم الأول من الانتخابات لتوصيل رسالة للعالم كله أن شعب الفيوم مصطف خلف مصر، وخلف السياسة المصرية، وما أراه اليوم بالمؤتمر يبشر بكل خير .

وكان بدأ المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم، بعرض فيلم قصير حول إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة قيادته لمصر، وكيف أنه حمي مصر من السقوط، ووقف بالمرصاد لأعداءها الدين أرادوا بها السقوط، وتم عرض أهم كلمات الرئيس خلال فترة رئاسته، وتم عرض أهم مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية، ومشروعات تنمية الثروة السمكية، وكيف تصدت مصر لأزمات كبري مثل أزمة كورونا، وكيف وصلت مصر بقيادته الي بر الأمان، بالإضافة إلي دعم مصر لغزة والقوافل التي قدمتها مصر لأهالي غزة.

وكان شهد السرادق المخصص لإقامة مؤتمر حزب حماة وطن بقرية العجميين بمحافظة الفيوم، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قيام المواطنين بحمل الأعلام وقرع الطبول وترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وإمتلأ السرادق بالحاضرين وبدأ ترديد الأغاني الوطنية قبل بدء المؤتمر.

وبدأ المؤتمر الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء طارق نصير الامين العام للحزب واللواء احمد العوضي النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان والمستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي .

وسيشهد المؤتمر كلمات للضيوف وعرض أهم الإنجازات الدولة المصرية خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية .