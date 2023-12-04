رئيس جامعة سوهاج: نمتلك صروحا طبية متميزة تقدم خدمات على مستوى

أشاد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، بالدعم الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الصحى، وخاصة لقطاع المستشفيات الجامعية بإقليم جنوب الصعيد، والتى تلعب دورًا محوريًا فى النظام الصحى المصرى، وتقدم أكثر من 60% من خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الثالثة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جامعة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، واللواء محمد عطية مدير الإدارة العامة لشئون المستشفيات لمنطقة الجيزة والوجه القبلى، اللواء حسام عثمان كبير أطباء قطاع الخدمات الطبية، واللواء الدكتور أشرف أبو المكارم وكيل الإدارة العامة لشئون مستشفيات منطقة وسط وجنوب الصعيد.

وقال النعمانى، إن جامعة سوهاج تمتلك مجموعة من الصروح الطبية المتميزة والتى تقدم خدمات صحية بمستويات الجودة العالمية، وعلى رأسها مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، والتى قام الرئيس السيسى بافتتاحها فى يناير الماضى، والتى تعد أكبر وأهم الصروح الطبية التعليمية بجنوب الصعيد، حيث بلغت تكلفتها نحو 1.2 مليار جنيه، ومستشفى شفا الأطفال هدية رئيس الجمهورية، لأبناء جنوب الصعيد عامةً وسوهاج بصفة خاصة، والتى بلغت تكلفتها ما يقرب من مليار جنيه، وبناء على توجيهاته فى زيارته الأخيرة للمحافظة، تم نقل أصولها وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج، للعمل كمستشفى تخصصى ضمن المراكز الطبية، لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

وأضاف النعمانى، أن الجامعة تسعى لإنشاء عدد من المستشفيات الجديدة لتكون إضافة جديدة للمنظومة الصحية وتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات المتميزة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث تم الانتهاء من مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعى، والتى من المقرر افتتاحها فى مطلع العام القادم، موضحًا أنه تم ايضًا تخصيص مساحة 7 آلاف و500 متر لتنفيذ مشروع مستشفى الجراحات العامة داخل الحرم الجامعى بسوهاج الجديدة، مؤكدًا أن مستشفيات سوهاج الجامعة تحرص على تقديم الصعيد بكل ما يلزم من خدمات طبية وعلاجية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، وبالأخص فئة محدودى الدخل.

كما وجه الدكتور حسان النعمانى الشكر للدكتور أحمد المنشاوى على جهوده الكبيرة لرفعة جامعة أسيوط وتطويرها، فى جميع القطاعات، وما تمتلكه الجامعة من كوادر علمية متميزة.