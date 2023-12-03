رئيس جامعة المنوفية يتفقد الصالة المغطاة بالاستاد استعدادا لانتخابات الرئاسة

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الكلية، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات بالمحافظة.

ورحب "القاصد" برئيس المحكمة، وأكد على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات القضائية، كما بحثا الجانبين أوجه التعاون المشترك بينهما وخاصة الترتيب والاستعداد للانتخابات الرئاسية.

كما أعرب رئيس المحكمة عن سعادته بهذه الزيارة، وأشاد بدور جامعة المنوفية منارة العلم فى قلب الدلتا، ودورها الرائد فى العملية التعليمية والبحثية وماتحقق من إنجازات فى جميع قطاعات الجامعة والجامعة الأهلية.

وتفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، يرافقه المستشار إبراهيم أبو زهرة واللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، الصالة المغطاة باستاد الجامعة استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية يرافقهما المستشار دكتور حسام عريض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء يوسف فخير مساعد مدير أمن المنوفية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجولة تأتى فى إطار الوقوف على جاهزية الصالة المغطاة لاستقبال أوراق، ومستلزمات العملية الانتخابية إلى جانب تأمين المكان، من بحث ونظام وحماية مدنية وتأمين جميع مداخل ومخارج القاعة والأبواب.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل.

يذكر أن محافظة المنوفية تضم 500 مقراً انتخابياً و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و851 ألفا و466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.