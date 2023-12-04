ختام التصفيات الأولية لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن بمطروح

مطروح - حسن مشالى

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، ختام التصفيات الأولية لمسابقة الإمام الأكبر في « حفظ القرآن الكريم وتجويده»، والتي عقدت بديوان عام المنطقة على مدار 15 يوما متواصلة.

وقال الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية، إن 800 متسابق حضر التصفيات الأولية علي مستوي المنطقة من إجمالي 1350 متسابقا تقدموا للاشتراك في هذه المسابقة، مؤكدًا أن أعمال المسابقة جرت في حياديه دون تمييز لأحد من المتسابقين، وانتهت دون رصد شكاوى أو معوقات.

ومن جانبه وجه فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومدير عام العلوم الدينية والشرعية للمنطقة فضيلة الشيخ عطيه سالم، الشكر لإدارة شئون القرآن، والمحكمين، وإدارة الكمبيوتر التعليمى، ومعلمى الحاسب الآلي المشاركين في المسابقة، لجهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل، وتعاونهم في إتمام أعمال المسابقة حسب الجدول الزمني المقرر لها.

جدير بالذكر، إن المسابقة أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، حرصًا منه على تشجيع الطلاب من مختلف الأعمار، من المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ والأروقة، لحفظ القرآن الكريم بالتجويد، وأنه جرى تشكيل 3 لجان للاختبارات التي جرت وفقًا لتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، علي مستوي الإدارات الثلاث التعليمية، وأن كل لجنة جرى تزويدها بأجهزة الحاسب الآلي بمشتملاتها من كاميرات وميكروفونات، بهدف ضمان الموضوعية والحيادية في التقدير، وتوثيق فعاليات المسابقة.