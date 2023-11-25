جامعة القاهرة تطلق مسابقة طلابية لحفظ القرآن الكريم وفهمه غدا الأحد

محمد صبحى

تطلق جامعة القاهرة مسابقة حفظ القرآن الكريم وفهمه، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما تنظيم مسابقة فى الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع الطلبة المشتركين فى المسابقة، على أن تبدأ المسابقة غدا الأحد 26 نوفمبر الجارى وحتى الخميس 30 نوفمبر من نفس الشهر، وذلك بمركز إعداد القادة بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.

وأوضحت إدارة رعاية الشباب مجالات التسابق:

- المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بقيمة جوائز 900 جنيه لـ10 طلاب متميزين

- المستوى الثانى: حفظ 20 جزءا من القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بقيمة جائزة 750 جنيها لـ10 طلاب متميزين

- المستوى الثالث: حفظ نصف القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 600 جنيه لـ10 طلاب متميزين

- المستوى الرابع : حفظ 10 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 525 جنيها لـ 10 طلاب متميزين

- المستوى الخامس: حفظ 5 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 450 جنيها لـ 10 طلاب متميزين

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التى يتم تنظيمها تحقيق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها فى الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعى والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة فى بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمى.