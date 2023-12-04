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خاص.. "الحافظ" أحدث سلاح مصرى من إنتاج العربية للتصنيع يظهر فى القاهرة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 07:00 ص
خاص.. "الحافظ" أحدث سلاح مصرى من إنتاج العربية للتصنيع يظهر فى القاهرة أحدث سلاح مصرى
كتب زكى القاضى

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حرص "اليوم السابع" على رصد وكشف أهم الأسلحة التى سيتم عرضها في معرض ايديكس 2023، والتى ستقوم الهيئة العربية للتصنيع بعرضها في المعرض المنتظر انطلاقه في الفترة بين  من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
 
وتعمل الهيئة العربية للتصنيع فى عدة قطاعات منها الذخائر والصواريخ والطائرات والعربات المدرعة، كما يتم التعاون مع شركات عالمية للمساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا لمصر.
 
وتضم المنتجات الجديدة الذخائر الجوية باسم "حافظ " بأربع مستويات، كما هناك مركز قيادة وسيطرة متعدد المهام ويعمل حتي المستوى التعبوى وهو تصميم وتصنيع مصري 100%، و كذلك تصميم للسيارات المقاومة للشغب تحت مسمي " قادر 1"، كما هناك خمس منظومات لمجابهة الطائرات المسيرة، وهي منظومات تمت بشراكة مع أفرع وإدارات أخرى بالقوات المسلحة، كما يجرى عرض جهاز كشف والقياس الإشعاعى، وتم تصميمه وإنتاجه في مصر، وتم تصنيع 2 طراز أحدهما للاستخدام المدني وآخر للعسكرى، كما تم التعاون مع شركات عالمية مثل شركة داسو الفرنسية، وحيث تم تصنيع أجزاء من الطائرات.
 
الحافظ
 
الحافظ (1)
 
الحافظ (2)
 
الحافظ (3)
 
الحافظ (4)
 
الحافظ (5)






ايديكس 2023

معرض ايديكس

معرض ايديكس 2023

ايديكس

الحافظ

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