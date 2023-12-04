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انطلاق فعاليات معرض "إيديكس 2023" بحضور الرئيس السيسى

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:19 ص
انطلاق فعاليات معرض "إيديكس 2023" بحضور الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح معرض "إيديكس 2023" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقام الفعاليات داخل مركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية.

معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

 







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