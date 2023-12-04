اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حول من نظام الممارسة إلى تركيب عداد كهرباء كودى بهذه الخطوات

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:00 ص
حول من نظام الممارسة إلى تركيب عداد كهرباء كودى بهذه الخطوات عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية فى وقف التعامل مع المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بنظام الممارسة و تركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع لهم بشكل اجبارى بهدف الحفاظ على حق الدولة و تحصيل مستحقاتها ، اليوم السابع يرصد لقراءه طرق التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى وهى كالاتى :
 
أولا الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية:
 
1- صورة العقار من الخارج.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.
3- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.
 
ثانيا : طريقة التحويل:
تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه إمكانية تقديم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية و المخالفة أو من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.
 






الكهرباء

العداد الكودى

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة للكهرباء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة