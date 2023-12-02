الكهرباء توضح مميزات الاعتماد على الطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك بالمستشفيات

كتبت رحمة رمضان

وجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عدد من المميزات للاعتماد على الطاقة الشمسية لخفض استهلاك الكهرباء بالمستشفيات، وذلك من خلال إصدار دليل جديد لمساعدة المبانى الحكومية فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة للمساهمة فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد، ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة، وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

وأوضحت الوزارة أن من مميزات تركيب محطة طاقة شمسية هو تركيب عداد صافى القياس بالمستشفيات والذى من خلاله يتم حساب الطاقة التي يتم استهالكها من شبكة توزيع الكهرباء Import والطاقة التي يتم تصديرها لشبكة توزيع الكهرباء Export من محطة الطاقة الشمسية، ويتم ترحيل الطاقة الزائدة للشهر المقبل وإن زادت مرة آخرى يتم ترحيلها للشهر الذي يليه وهكذا حتى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادى يتم عمل مقاصة واحتساب إية طاقة زائدة منتجة من المحطه تم تصديرها على شبكة التوزيع وإصدار شيك بنكي بقيمة تلك الطاقة لصالح المستشفى .

وفيما يلي أهم النصائح لخفض استهلاك الكهرباء بالمستشفيات فى أنظمة التهوية والتكييف :

1- المحافظة على الهواء البارد داخل المستشفى

2- تركيب أبواب أوتوماتيكية في مداخل المباني المستخدمة بكثرة لأنها تساعد في الحفاظ على الهواء المكيف بالداخل.

3- التأكد من أن الهواء المكيف لا يعوقه الاثاث أو المعدات.

4- الحفاظ على نظافة المرشحات يضمن ذلك دورانا أفضل للهواء في الفراغ ويقلل من الطاقة المطلوبة لتلبية الطلب على التبريد.

5- تقسيم المنطقة إلى مناطق ذات عناصر تحكم منفصلة للتبريد يمكن أيضًا تقسيم الأنظمة الأخرى مثل الإضاءة بطريقة مماثلة.

6- استخدام التهوية للسيطرة على العدوى أمرا بالغ الأهمية

7- يجب طلب المشورة المهنية قبل إجراء تعديلات على الأنظمة تختلف أنظمة التهوية للمناطق السريرية في المستشفيات عن تلك الموجودة في معظم المباني التجارية في جانب مهم

8- استخدام هواء نقي بالكامل دون إعادة تدوير مما يمكن أن يسبب استهلاك مرتفع جدا للطاقة و يكون تشغيله مكلفا

9- الاستفادة من التهوية الطبيعية التهوية الطبيعية في بعض المناطق داخل المستشفى مما يسمح بتوفير الطاقة.

10- استبدال الهواء الدافئ المتصاعد بهواء بارد من خلال النوافذ أو فتحات التهوية التحقق من عمل منظمات الحرارة.