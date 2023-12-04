حماية المستهلك: تحرير 178 مخالفة خلال 48 ساعة لبيع السلع بأسعار مرتفعة

أعلن جهاز حماية المستهلك استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكرى السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفى هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط فى الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مُخالف مُستغل.

وأكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التى يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط فى الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أى تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بكل قوة لأى تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا على أهمية دور الجهاز فى الفترة الحالية فى إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط فى الأسواق، والتصدى بكل حزم وجدية لمُحتكرى السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

وفى هذا الإطار، تشكلت الحملة الرقابية من مأمورى الضبط القضائى من (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات – أفرع الجهاز بمختلف المحافظات)، فيما قام مأمورى الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال وتلقى الشكاوى والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل على إزالة اسباب الشكاوى الواردة للجهاز وحلها ميدانيا وبناء على هذه التوجيهات، قامت الحملات الرقابية المتنوعة بالمرور على 560 منشأة تجارية وتحرير عدد 178 قضايا تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجارى إحالة المُخالفين للنيابة العامة لأعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات على النحو الآتى:

- 4 أطنان دقيق (حجب عن التداول)

- 8 أطنان سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر)

- 900 علبة سجائر علبة عصير (مجهول المصدر)

- 4509 منتجات غذائية متنوعة (مجهول المصدر- غير صالحة للإستهلاك)

- 54.000 قطعة غيار مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة بمحافظة الغربية

وجائت الضربات النوعية بمختلف المحافظات على النحو الآتى:

《محافظة الشرقية》:

- فيما قام فرع الجهاز بمحافظة الشرقية وبناء على معلومات وردت لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز، بوجود مخزن يقوم بتخزين سلعة السكر بهدف حجبها عن التداول، ويقوم بمحو السعر المدون عليه وهو 27 جنيها وكتابة سعر أعلى مما هو مدون عليه، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمخزن وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة، أقر بملكيته للمنشأة، تم عمل محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وبلغ إجمالى المضبوطات 8 أطنان سكر وإحالة الموضوع للنيابة العامة.

《محافظة الغربية 》:

فيما قام مأمورى الضبط للجهاز بنطاق محافظة الغربية، وبناء على معلومات وردت لمأمورى الضبط القضائى، تبين وجود ورشة تعمل فى تصنيع قطع غيار الأجهزة المنزلية بمواد يتم إعادة تدويرها من منتجات ومواد ضارة، وعلى الفور تم التوجه بحملة مكبرة من أفراد الجهاز للمنطقة، وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط 54.000 قطعة غيار مُقلدة مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة.

《محافظة جنوب سيناء》 :

فيما قام مأمورى الضبط القضائى بفرع الجهاز بمدينة جتوب سيناء وأثناء الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت التجارية بالأسواق، تبين وجود مخزن تابع لإحدى محلات بيع المواد الغذائية وبه كميات كبيرة من الدقيق، وبمواجهة صاحب المنشأة الذى أقر بملكيته للمخزن تبين أن الدقيق (مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك) بإجمالى مضبوطات 3 أطنان دقيق.

- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.