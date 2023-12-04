"حكاية وطن" من التعديات للتطوير.. 13 محمية طبيعية فى مصر تستعيد الحياة

كتبت منال العيسوي

تمكنت القيادة السياسية للدولة المصرية على مدار 10سنوات مضت، أن تعيد للملف البيئى هيبته، وتزيل كافة التعديات على المحميات الطبيعية ، وتضع خطة محكمة للتطوير سواء فى البنية التحتية أو خدمات الزوار في حوالى 13 محمية طبيعية.

ومن بين الجهود التى بذلتها الدول فى هذا الملف الأصعب حيث تنتشر المحميات الطبيعية فى كل شبر فى مصر من القاهرة لأسوان ويتجاوز عددها الـ30 محمية طبيعية، تمكنت الدولة من إنشاء وتجديد حوالى 70شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، وتطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، إضافة إلى تطوير منظومة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة للمشروعات داخل المحميات الطبيعيه، بما يساهم في الاسراع في وتسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح.

وضمن جهود تطوير خدمات الزوار ودعم أنشطة السياحة البيئية تمكنت الدولة من تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، كما تم إنشاء مخيامين بيئين بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية و تجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول و طرحها للاستثمار .

ونتيجة لهذه الجهود الخاصة بالتطويرالذى شهده قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية، ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بعام 2014.

واتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات:منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها (3 فرصة)، والسياحة البيئية (1 فرصة)، والاقتصاد حيوي (2 فرصة)، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.

كما تم عرض لبعض الأمثلة الناجحة والفعالة في مجال الاستثمارات البيئية والمناخية في السوق المصري، من خلال شركات القطاع الخاص المحلية والدولية والشركات الصغيرة والنامية المنفذة لتلك المشروعات، وتيسير الروابط بين كافة أصحاب المصلحة، والعمل على خلق الشراكات بينهم من خلال توفير مساحة للحوار الفعال وتبادل المعارف والخبرات.

وبلغت إيرادات صندوق حماية البيئة خلال عام 2023 ما يجاوز 751 مليون بنسبة زيادة بلغت 1600% عن عام 2014.