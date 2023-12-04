جامعة سوهاج تحصد 7 ميداليات فى اللقاء الرياضي لذوى الهمم بالإسكندرية

سوهاج محمود مقبول

حصد وفد جامعة سوهاج من الطلاب ذوي الهمم 7 ميداليات خلال مشاركتهم فى اللقاء الرياضي لذوى الهمم (بارالمبياد الجامعات المصرية)، والذى أقيم بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، ونظمته وزارة الشباب والرياضة فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 3 من ديسمبر الجاري، تحت شعار "نحن الحياة"، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وأكد رئيس الجامعة، أن تنظيم هذا اللقاء الرياضي لذوى الإعاقة جاء فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بذوي الإعاقة، بهدف دمجهم فى المجتمع، واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم، بالإضافة إلى نشر الوعي الرياضي بينهم واكتشاف الأبطال الموهوبين منهم بكافة الألعاب الرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتأهيلهم ليكونوا جزءا لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية داخل المجتمع، تنفيذاََ لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وهنأ الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الفائزين والطلاب الحاصلين على سبع ميداليات 2 ذهبية، 2 فضية، و3 برونزية)، معرباً عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة لتفوقهم فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن الملتقى شارك فيه 600 طالب وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية، ويهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واشراكهم فى مختلف الألعاب الرياضية التى تتناسب مع قدراتهم ونوعية الإعاقة.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن الملتقى جاء تزامناََ مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن مسابقات رياضية ومنها الكرة الطائرة، كرة الجرس، رفع الأثقال، تنس الطاولة، وألعاب القوي.

وذكر نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية كلا من الطالب حسين محمد السيد ، والطالب أحمد محمد علي، بكلية الآداب فى مسابقة حمل الأثقال، أما المركز الثاني والميدالية الفضية حصل عليه الطالبتان أميرة أحمد عامر، وهناء جمال ضاحي بكلية الآداب فى مسابقة حمل الأثقال، مضيفاً أن المركز الثالث والميدالية البرونزية فاز به كلا من نورهان علاء عبد الحميد بكلية الآداب فى مسابقة العدو 100 متر، ومحمد محمود السيد بكلية التكنولوجيا والتعليم فى مسابقة تنس الطاولة، وإبراهيم السيد عبد المجيد بكلية الآداب فى مسابقة حمل الأثقال.