جامعة الإسكندرية تحقق مراكز متقدمة فى تنس الطاولة ببطولة الجامعات لذوى الهمم

الإسكندرية أسماء على بدر

حققت جامعة الإسكندرية مراكزا متقدمة فى بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى 51 تنس الطاولة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وجاءت النتيجة كالتالى: طالبات: مركز أول، طلبة: مركز أول، مركز ثالت، فردى طلبة : مركز أول، مركز ثالث: فردى طالبات: مركز ثانى مركز ثالث.

فاز فريق جامعة الإسكندرية للالعاب الإلكترونية بالمركز الثانى طلبه وطالبات وميدالية فضية فى بطولة الشهيد الرفاعىللجامعات المصرية51 وتقدم رئيس جامعة الإسكندرية بالتهنئة للفائزين فى البطولة.

وجاءت نتيجة المسابقة كالتالى فوز الطالب بيشوي فايز عطالله كلية التجارة أنجليزي الفرقة الرابعة جامعة الإسكندرية وفوز الطالبك مريم أحمد إبراهيم كلية كلية الآداب الفرقة الثانية مركز ثاني بالميدالية ميدالية فضية في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي 51 للألعاب الإلكترونية.