توزيع 8 آلاف و235 طن أسمدة على المزارعين وتطهير 13 كم مساقى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع، حيث أفاد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة أنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة، فقد تم الانتهاء من توزيع 8 آلاف و235 طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى الأول من أكتوبر وحتى 30 نوفمبر 2023، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي بلغت 28 ألفا و846 طن نترات ويوريا، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين، مضيفاً أنه تم ضبط 276 عبوة مبيد و14 طن أسمدة غير مسجلة، وعمل 6 معاينات مبيدات وأسمدة تمهيدا لاستصدار تراخيص مزاولة، وإصدار 11 ترخيص أسمدة ومبيدات، وذلك خلال شن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفيما يخص خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكل أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 13 ك و350م من المساقى الخصوصية بنواحي الشهيد فكرى بمركز بركة السبع مسقتى جانبية السكة الحديد والعجوزة، ناحية كفر دنشواي وعشما بمركز الشهداء مسقتى التوسيدة والسقاية، ناحية مصطاى بمركز قويسنا مسقة مصطاى ، ناحية زرقان و كفر ميت أبو الكوم مركز تلا مسقة الدلالة، والتي تخدم مساحة (843) فدانا، وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه، واستمرارا بنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح ، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم عقد (35) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى كافة المجالات الزراعية ، مضيفا أنه تم إجراء 17 معاينة لمزارع دواجن وماشية ومصانع ومحلات أعلاف تمهيدا للسير فى إجراءات الترخيص ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 6 آلاف و500 فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كل أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 .