تقديم الخدمات الطبية لـ 781 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية، بوحدة إبراهيم كلبوش بقرية اسكندر الصغرى بمركز كفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتضمنت القافلة، العديد من الخدمات الطبية المتنوعة.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تضمنت القافلة 10 عيادات متخصصة، تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 781 مواطنا خلال اليومين.

وأضاف شقوير، تم إجراء 132 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 43 صورة أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 356 مواطن، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ40 مواطن خلال القافلة، وجرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 مرضى، وتم تحويل 8 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.