تعرف على مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر فى أسوان

- كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بمتابعة المشروع.

- يأتى مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر ضمن جهود الدولة المصرية لتأهيل المواقع الخدمية وأماكن تمركزات وإعاشة الأخوة السودانيين بأسوان.

- تصل تكلفة المشروع 2 مليون جنيه.

- يأتى مشروع التطوير بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمتناهية الصغر.

- سيتم تنفيذه على مدار 9 أشهر، بإشراف من مديرية الإسكان.

- هذا المشروع يأتى كمرحلة أولى ضمن 3 مناطق تمركزات للأخوة السودانيين مستهدف رفع كفاءة المواقع الخدمية بهم هم كركر والمحمودية والصداقة 1 و 2.