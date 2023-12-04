تعرف على مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر فى أسوان

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية فى قرى كركر جنوب مدينة أسوان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولخدمة الأشقاء السودانيين الوافدين إلى المنطقة.
- كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بمتابعة المشروع.
- يأتى مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر ضمن جهود الدولة المصرية لتأهيل المواقع الخدمية وأماكن تمركزات وإعاشة الأخوة السودانيين بأسوان.
- تصل تكلفة المشروع 2 مليون جنيه.
- يأتى مشروع التطوير بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمتناهية الصغر.
- سيتم تنفيذه على مدار 9 أشهر، بإشراف من مديرية الإسكان.
- هذا المشروع يأتى كمرحلة أولى ضمن 3 مناطق تمركزات للأخوة السودانيين مستهدف رفع كفاءة المواقع الخدمية بهم هم كركر والمحمودية والصداقة 1 و 2.
خدمات صحية بقرى وادى كركر
محافظة أسوان
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