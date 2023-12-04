اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:20 ص
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تخدم الوافدين السودانيين..

تعرف على مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر فى أسوان

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:00 ص
تعرف على مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر فى أسوان خدمات صحية بقرى وادى كركر
أسوان - عبد الله صلاح

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يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية فى قرى كركر جنوب مدينة أسوان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولخدمة الأشقاء السودانيين الوافدين إلى المنطقة.

 
- كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بمتابعة المشروع.
 
- يأتى مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر ضمن جهود الدولة المصرية لتأهيل المواقع الخدمية وأماكن تمركزات وإعاشة الأخوة السودانيين بأسوان.
 
- تصل تكلفة المشروع 2 مليون جنيه.
 
- يأتى مشروع التطوير بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمتناهية الصغر.
 
- سيتم تنفيذه على مدار 9 أشهر، بإشراف من مديرية الإسكان.
 
- هذا المشروع يأتى كمرحلة أولى ضمن 3 مناطق تمركزات للأخوة السودانيين مستهدف رفع كفاءة المواقع الخدمية بهم هم كركر والمحمودية والصداقة 1 و 2.
 
خدمات صحية بقرى وادى كركر
خدمات صحية بقرى وادى كركر

 

محافظة أسوان
محافظة أسوان

 







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