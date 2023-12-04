تطعيمات ضرورية لكبار السن لوقايتهم من الأمراض.. استشاري توضح

كتبت فاطمة خليل

قالت الدكتورة سامية عبد الرحمن، أستاذ طب المسنين وعلوم الأعمار، بجامعة عين شمس، إن مناعة الجسم تقل مع التقدم فى العمر، ويصبح الكثير من كبار السن -خاصة من يعانى منهم من بعض الأمراض المزمنة- عرضة للإصابة بالفيروسات والبكتيريا المعدية والتى لا يستطيع جهازهم المناعى مقاومتها بدون معونة من خلال التطعيمات.

1- تطعيم الإنفلونزا الموسمية وأوضحت أنه من أهم التطعيمات التى يجب على المسن الذى لا يعانى من مشاكل صحية بصفة عامة والذى يعانى منها بصفة أخص أن يأخذها ما يلى: وبحسب الدكتورة سامية عبد الرحمن، يصاب أكثر من مليار شخص بالأنفلونزا سنويا فى جميع أنحاء العالم ولكن أغلب الوفيات تكون فى كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت أنه وفقًا للأبحاث فإن التطعيم يقلل الوفيات بين المسنين بنسبة تقارب الـ 50% وكذلك يقلل من الأعراض المرضية ومدة المرض فى حالة الإصابة بالعدوى، ويجب على كل كبار السن ومن يتعامل منهم بصورة متكررة من الهيئة الطبية والأهل أخذ تطعيم الأنفلونزا فى فصل الخريف (شهرى سبتمبر وأكتوبر) سنويًا.

2- تطعيم الالتهاب الرئوى المضاد للبكتريا الرئوية العنقودية (pneumococcus)

قالت أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، إن التطعيم الذى يحتوى على 23 من المواد السكرية المعقدة الموجودة فى الميكروب العنقودى الرئوى يجب أن يؤخذ فى المسنين الذين تخطى عمرهم الـ 64 عاما إذا لم يكن قد أخذ قبلها بـ5 سنوات على الأكثر أو لم يؤخذ سابقا، وأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة والذين تم استئصال الطحال لديهم على الأخص يجب عليهم اخذ التطعيم .

3- التيتانوس وأكدت الدكتورة سامية، أنه يجب على جميع المسنين أخذ تطعيم ضد التتيتانوس مرة واحدة بعد سن الستين كجرعة تحفيزية سواء أخذ المسن التطعيم الإجبارى أثناء الطفولة أو لا. تعليمات عامة قبل أخذ أى تطعيم وقدمت الدكتورة سامية عبد الرحمن بعض التعليمات الهامة قبل أخذ أي تطعيم وهى:

1- يجب مراجعة طبيبك الخاص لأن بعض التطعيمات ممنوعة فى بعض الحالات المرضية.

2- لا يجب أخذ أى تطعيم فى حالة الإصابة بالحمى أو أى أعراض مرضية تدل على وجود عدوى بالجسم.

3- لا يجب أخذ أي تطعيم فى حالة وجود حساسية من الدواء.