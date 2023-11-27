استشارى يوضح قائمة تطعيمات ضرورية للكبار والأطفال قبل الشتاء

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح واستشارى الحساسية والمناعة، إنه خلال فترة تقلب الطقس نحتاج جميعًا إلى حماية أنفسنا من الأمراض المنتشرة خلال هذه الفترة والتطعيم هو أفضل وقاية من الأمراض.



وأوضح أنه فى الفترة ما بين فصل الخريف وقبل الشتاء تنتشر الأمراض التنفسية بكثرة مثل: الأنفلونزا، نزلات البرد، الفيروس المخلوي التنفسي، الالتهاب الرئوي وغيرها.

وأكد أن هناك بعض التطعيمات الضرورية التى يمكن أن نحصل عليها فى هذا الوقت سواء بالنسبة للأطفال والكبار وأهمها لقاح الأنفلونزا الذى يمكن أن يحصل عليه الأطفال من عمر6 شهور والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من فيروسات الأنفلونزا الموسمية.



وتابع قائلا أن الأنفلونزا من الأمراض الأكثر خطورة والتى لها معدل وفيات سنوية على مستوى العالم وتسبب مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي واللقاح هو أفضل وقاية.



وأضاف أن هناك محاذير قبل إعطاء لقاح الأنفلونزا مثل: أنه لا يجب إعطاء فى حالة الإصابة بنزلة برد أو سخونية أو إذا كنت لديك حساسية البيض أو متلازمة الشلل الرباعي.



وعن باقى التطعيمات الضرورية أوضح الدكتور أمجد أنها تشمل الحصول على جرعة تعزيزية من لقاح فيروس كورونا خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



وقال إنه من الضروري حصول الأطفال حديثي الولادة على لقاح المكورات الرئوية وكذلك الكبار للوقاية من الالتهاب الرئوي.

وتابع أن لقاح الروتا ضرورى للأطفال أقل من 6 شهور لوقايتهم من النزلات المعوية، وكذلك يجب إعطاء لقاح الالتهاب الكبدي الوبائي أ للأطفال يحمى من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، ولقاح الجديرى المائي ضرورى أيضا للوقاية قبل الإصابة.