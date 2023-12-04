تضامن سوهاج: 446 أسرة تحولت من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج - في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية- تسليم مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان، 446 كشكا للأسر الأولى بالرعاية ولذوى الهمم بقرى ونجوع محافظة سوهاج، وذلك من بداية عملها وحتى الآن.

ومن جانبه أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بسوهاج وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما غير من وجه الاقتصاد المصري.

وأشار "السمان"، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة سوهاج التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة سوهاج تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج الفتيات اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية.