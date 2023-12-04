وقال مدير المعهد، دكتور تيريسيتو باكولكول - خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" - إن الهزات الارتدادية العديدة التي تم تسجيلها حتى صباح اليوم الاثنين، تراوحت شدتها بين 1.4 و6.6 درجة على مقياس ريختر.

وكان الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أول أمس أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين بجروح طفيفة، وتدمير 102 منزل على الأقل بالكامل، وإلحاق أضرار جزئية بـ 743 آخر.