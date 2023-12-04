مانيلا (أ.ش.أ)

سجل المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 1726 هزة ارتدادية بمحافظة "سوريجاو دل سور" جنوبى البلاد والمناطق القريبة، فى أعقاب زلزال قوى بلغ شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد أول أمس السبت.

وقال مدير المعهد، دكتور تيريسيتو باكولكول - خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" - إن الهزات الارتدادية العديدة التي تم تسجيلها حتى صباح اليوم الاثنين، تراوحت شدتها بين 1.4 و6.6 درجة على مقياس ريختر. وكان الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أول أمس أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين بجروح طفيفة، وتدمير 102 منزل على الأقل بالكامل، وإلحاق أضرار جزئية بـ 743 آخر.

وفى وقت سابق، قال مسؤولون في مجال الكوارث اليوم، إن توابع قوية لزلزال الفلبين تسببت في ارتفاع الضحايا إلى 3 أشخاص على الأقل.

وقال أليكس أرانا، رئيس وكالة الكوارث في سوريجاو ديل سور، "نحن خائفون حتى الآن بسبب الهزات الارتدادية".

وكانت مقاطعته الساحلية الأقرب إلى مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي ضرب في ساعة متأخرة من مساء السبت وأعقبته هزات ارتدادية، وكانت أيضا أكثر المناطق تضررا.

وأضاف أرانا أن شخصين لقيا حتفهما - أحدهما نتيجة سقوط حطام والآخر بسبب انهيار جدار - وأصيب ثمانية في سوريجاو ديل سور.

وأفادت وكالة الزلازل الفلبينية أن زلزالا بقوة 6.8 درجة، بعمق كيلومتر واحد، ضرب مينداناو في الفلبين في الساعات الأولى من يوم الاثنين.