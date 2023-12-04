ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين إلى 3 أشخاص

وكالات

قال مسؤولون في مجال الكوارث اليوم، إن توابع قوية لزلزال الفلبين تسببت في ارتفاع الضحايا إلى 3 أشخاص على الأقل.

وقال أليكس أرانا، رئيس وكالة الكوارث في سوريجاو ديل سور، "نحن خائفون حتى الآن بسبب الهزات الارتدادية".

وكانت مقاطعته الساحلية الأقرب إلى مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي ضرب في ساعة متأخرة من مساء السبت وأعقبته هزات ارتدادية، وكانت أيضا أكثر المناطق تضررا.

وأضاف أرانا أن شخصين لقيا حتفهما - أحدهما نتيجة سقوط حطام والآخر بسبب انهيار جدار - وأصيب ثمانية في سوريجاو ديل سور.

وأفادت وكالة الزلازل الفلبينية أن زلزالا بقوة 6.8 درجة، بعمق كيلومتر واحد، ضرب مينداناو في الفلبين في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

وقال مسؤولون إنه لم يكن جزءًا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وحوالي 1700 هزة ارتدادية.