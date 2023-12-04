تجهيز مستشفى فاقوس بخدمات رعاية عاجلة وجراحات دقيقة وأحدث الأجهزة.. صور

نجحت مديرية الصحة بالشرقية، في تحويل مستشفى فاقوس المركزي من منفذ خدمة يقتصر على خدمة الرعاية الأولية، إلى مستشفى نموذجي مجهز بأحدث الأجهزة والرعاية العاجلة يوفر الجراحات الدقيقة والمناظير، لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن من أهالي المحافظة، ذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطوير وتجهيز المستشفى ومضاعفة خدمات والأطقم الطبية، حيث تم تجهيز المستشفى ودعمها بأقسام الرعاية العاجلة والطوارئ، فتم إنشاء وتجهيز مبنى الطوارئ، بتكلفة تقديرية 21 مليون جنيه، ودعم المستشفى المركزي بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة 4.5 ملايين جنيه، عن تطوير بنك الدم، وصيانة وترميم مبنى الإدارة، وتطوير قسم العناية المركزة وإضافة عدد 6 أسرة، وإنشاء قسم جراحات الوجه والفكين، وتفعيل مناظير العظام، وجراحات المفاصل، وجراحات المخ والأعصاب للمرة الأولى بالمستشفى بجانب مناظير الجهاز الهضمي، ومناظير المسالك البولية، إفتتاح قسم الصيدلة الإكلينيكية، إفتتاح قسم العلاج الطبيعي بعد التوسعات والتجديدات التي تمت، وبلغت التكلفة الإجمالية حوالي مليون ونصف جنيه.



بالإضافة إلى تجهيز مركز لعلاج الفيروسات الكبدية والمجهز بوحدة عناية بطاقة 8 أسرة، وحدة الأطفال المبتسرين مجهزة 20 حضانة، وعناية مركزة للاطفال، وحدة للأشعة تقدم السونار وماموجراف والمقطعية وغيرها، وتطوير المعمل بقيمه تتخطى مليون ونصف جنيه، طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى التحاليل الطبية المقدمة بالمعمل على أيدى فريق طبى متميز" صورة دم كامله، تحاليل صفراء بالدم مباشر وغير مباشر، وظائف كبد والكلب والسكر وسيولة الدم وسرعة النزف والتجلط و مزرعة الدم، ودهون" كوليسترول وتراى، و الفيروسات الكبد، وانزيمات قلب.

أصبحت تعمل المستشفى المركزي، والذي يعمل بطاقة استيعابية 172 سريرا، منهم 18 سريرا رعاية مركزة، و 14 حضانة للأطفال المبتسرين، كما تفقد الوزير قسم الكلى الصناعي المزود بـ 63 ماكينة، ويخدم 214 مريض كلى، بالإضافة إلى مستشفى الطوارئ التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويعمل بطاقة استيعابية 43 سريرا، منها 16 سريرا رعاية مركزة، و14 حضانة.



الحضانات



تشغيل عناية كبد فاقوس



ثلاجة لبنك الدم



جهاز اشعة



حضانات مستشفي فاقوس



طاقم طبي خلال جراحة اسنان_1



فريق طبي خلال جراحة دقيقة



مستشفي فاقوس