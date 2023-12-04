اليوم السابع
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انقطاع جديد لخدمات الإنترنت والاتصالات عن كامل قطاع غزة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 08:48 م
انقطاع جديد لخدمات الإنترنت والاتصالات عن كامل قطاع غزة الحرب فى غزة
كتب عبد الوهاب الجندى - محمد شرقاوى

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الإثنين، انقطاع جديد لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة".

وقالت الشركة في بيان:" نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".

وقد استشهد عشرات الفلسطينين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة منازل في حيي الزيتون والشجاعية من مدينة غزة.

 
وقالت "وفا" إن طائرات الاحتلال قصفت عشرات المنازل في حيي الزيتون والشجاعية، على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
 
وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته استهدفت عشرات المحال التجارية في شارع عمر المختار في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها.






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