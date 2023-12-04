مقتل قائد الكتيبة 53 فى قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال المعارك بغزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الإذاعة العبرية، اليوم الاثنين، مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتبة 53 فى قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال المعارك فى قطاع غزة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حربها العدوانية على قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، وقتلت ما يقرب من 20 ألف شخصا بينهم ما يزيد عن 70% من الأطفال والنساء.

كما بدأت قوات الاحتلال استئناف العمليات العسكرية البرية فى قطاع غزة منذ صباح الجمعة الماضية، بعد أيام من الهدنة الإنسانية التى أسفرت عنها الجهود المصرية القطرية.

في سياق أخر، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى، يوآف جالانت، إنه يتوقع أن تستمر الحرب على قطاع غزة بشدتها الحالية لمدة شهرين آخرين على الأقل، وفق تصريحاته لشبكة "ABC News".