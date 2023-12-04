وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن قوات الدفاع الذاتي البرية وقوات الجيش الأمريكى يجريان مناورة مشتركة لمركز القيادة تسمى "ياما ساكورا" مرتين سنويا منذ عام 1982، مشيرة إلى أن الجيش الاسترالي يشارك هذا العام للمرة الأولى.

بدوره، قال القائد البارز بقوات الدفاع الذاتي البرية تاكيموتو ريوجي إنه يعتقد أن التدريبات ستوثق العلاقة العميقة بين الدول الثلاث وتساعد في استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

من جهته، عبر القائد العام للفيلق الأول بالجيش الأمريكي كزافييه برونسون، عن أمله في أن تعمل اليابان والولايات المتحدة على تحسين قدراتهما على العمل معا من خلال التدريبات، كما قدم شكر للجيش الاسترالي لمشاركته هذا العام.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.