اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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انتهاء تصويت المصريين بكندا في الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:11 ص
انتهاء تصويت المصريين بكندا في الانتخابات الرئاسية 2024 تصويت
أ ش أ

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انتهت، في الساعة التاسعة مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي في كندا، عملية تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، سواء في السفارة المصرية في أوتاوا أو القنصلية العامة في مونتريال.

وشهد اليوم الثالث والأخير من التصويت توافد عدد كبير من المواطنين سواء المقيمين أو الزائرين للإدلاء بأصواتهم، حرصا منهم على ممارسة حقهم الدستوري في هذا الاستحقاق الهام.

ورغم الطقس البارد وبُعد المسافات بين المقاطعات الكندية، إلا أن أسر كاملة اصطحبت أطفالها وتوافدت على مقر السفارة في أوتاوا، ومعهم شباب المصريين من الجيل الثاني والثالث للإدلاء بأصواتهم.

وصوت المصريون المقيمون في الخارج على انتخابات الرئاسة 2024 خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري، بينما تجرى الانتخابات في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.







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