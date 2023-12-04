انتهاء التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية وغلق لجنة الاقتراع في لوس أنجلوس

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

انتهت منذ قليل "فى تمام الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة"، عملية التصويت للمصريين في لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء التصويت بثالث وآخر أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.

يشار إلى أن الساعة السابعة صباحًا اليوم بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 مساء أمس الأحد فى لوس انجلوس وهو الموعد المقرر لغلق التصويت فى الخارج.

وانطلق الفرز داخل لجنة لوس انجلوس عقب فض صناديق الاقتراع واتخاذ الإجراءات التى نصت عليها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى التعامل مع فرز الأصوات.

فيما بدأت عملية فرز أصوات المصريين بالخارج فى باقى اللجان البالغ عددها 137 لجنة فى 121 دولة حول العالم، وذلك عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت التى تمت على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وتعد نيوزيلندا أول دولة بدأ فيها الفرز باعتبارها أيضا أول دولة تم التصويت فيها خلال اليوم الأول المحدد للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

وجرى الإدلاء بالأصوات فى اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية بنيوزيلندا فى العاشرة مساء السبت بتوقيت مصر، واستمر حتى العاشرة صباح أمس الاحد باعتبار أن هناك فارق فى التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة كاملة وبالتالى أن التاسعة صباحا فى نيوزيلندا هى العاشرة مساء فى مصر ثم بدأ الفرز.

ووجه المستشار أحمد بندارى جميع السفراء المشرفين على اللجان فى الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس أنه عقب انتهاء عمليات الاقتراع سيتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية ونبه على عدم قيامهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو اى ارقام لان هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات حيث كفل لها الدستور والقانون بأن الهيئة هى الجهة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

تصويت المصريين في الخارج، انتخابات المصريين بالخارج ، الانتخابات الرئاسية ، الانتخابات الرئاسية في الخارج ، الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، المصريين بالخارج ، تصويت المصريين بالخارج ، الانتخابات الرئاسية ، مصر تنتخب، انتخابات الرئاسة 2024 ، التصويت بالانتخابات اليوم ، التصويت بالخارج اليوم ، تصويت المصريين بالخارج اليوم، انطلاق الانتخابات الرئاسية، أخبار انتخابات مصر، المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع، اليوم السابع بلس