المنطقة الخضراء فى COP28 تقدم تجارب تفاعلية وترفيهية مثيرة للزوار

رسالة دبي – شعبان هدية





تستضيف المنطقة الخضراء في COP28، غدا الثلاثاء، داعمي العمل المناخي للمشاركة في مجموعة متنوّعة من الأنشطة العائلية والمناقشات الملهمة والمؤثّرة حول تغير المناخ، وستمتدّ فعاليات المنطقة حتى 12 ديسمبر الجاري.

ومن أبرز الجلسات فقرة للمذيع باسم يوسف، بعنوان "قصص شخصية مستدامة مع باسم يوسف" على مسرح المنطقة الخضراء، ضمن عرض تفاعلي يشارك فيه بعض قصصه الشخصية عن حياته كطبيب وممثل كوميدي ومدافع عن مبادئ الاستدامة الغذائية، وبعض القصص عن مسيرته الجديدة ورحلته الشخصية بين الفشل والنجاح.

كما ستعقد جلسة "نحلة التغيير" النقاشية حول فيلم وثائقي عن الطبيعة بعنوان "نحلة التغيير"، حول الفيلم الوثائقي القصير (Bee The Change)، الذي يتميز بإيجابية وشعرية.

يتناول الفيلم الوثائق أهمية النحل في المحافظة على البشرية والغذاء والطبيعة، وأسباب انخفاض اعداده، والدور الذي يجب أن يقوم به الإنسان لزيادة أعداد النحل والحفاظ على موارد الطبيعة في جميع أنحاء العالم.

ويُعَد الفيلم جزء من حملة Bee The Change- وهي حركة عالمية لإشراك المواطنين في حماية المُلقِّحات والحفاظ على كوكب الأرض.

كما تقدم قغالية "Impact Nest" عرض حجم التحدي، في ساحة الوصل، قي تجربة تفاعلية غامرة مثيرة تعطي للجمهور لمحة عن المستقبل، وتعتمد على رؤية سادغورو يوغي، بينما شاركت مؤسسة MP-STUDIO، الحائزة على العديد من الجوائز، بالسرد القصصي لهذا العمل الذي سيُعرض على قبة ساحة الوصل الرائعة مثيرا تساؤلات مثل، هل نحن مستعدون لمواجهة مستقبل كوكبنا؟ وهل يمكننا تغير المسار الحالي؟

وعلى مدار اليوم، يمكن للحضور المشاركة في العديد من جلسات الحوار وحلقات التواصل التي تُسلط الضوء على مختلف جوانب تغير المناخ وتقدم الحلول الممكنة لمواجهة التحديات، فيما يلي بعض من هذه الجلسات:

ويستضيف مركز تواصل للمؤتمرات أيضا "قمة تبريد المناطق" تنظمها شركة إيمباور دبي، وتركز الجلسة على تعزيز تبريد المناطق كإستراتيجية في مجالي العمل البيئي والطاقة، وسيتبادل فيها الخبراء الآراء حول تحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

أما تيرا-جناح الاستدامة فيقدم فعالية تواصل "الترحيب بالمشاركين الجدد في مؤتمرات الأطراف" التي تُعتبر فرصة للتعرف على المشاركين للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف أثناء اكتشاف المنطقة الخضراء.

ويساعد العرض التقديمي عن المنطقة الخضراء على تعريف الجمهور بالمنطقة والإجابة على أسئلتهم ليحققوا أقصى استفادة من الأيام المقبلة.

ويستضيف تيرّا - جناح الاستدامة أيضا جلسة تواصل بين متحدثين ملهمين، حيث تتناول مناقشات تفاعلية تُتيح فرصة التحاور مع داعمو العمل المناخي والمبتكرين لمشاركة تجاربهم في التغلب على تحديات تغير المناخ.

كما ستُعقد في مركز تواصل للمؤتمرات ندوة "منتدى الطاقة العالمي الثامن للمجلس الأطلسي"، حيث ستشهد الندوة وضع كبار صناع القرار في مجالي الطاقة والمناخ أجندة بشأن قطاع الطاقة تتناول التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية.

وفي جناح المرأة تعقد جلسة نقاشية حول "تحفيز العمل على خفض غاز الميثان في قطاعي الأغذية والزراعة"، حيث يتم مناقشة الأساليب المبتكرة المرتكزة على خسائر قطاع منتجات الألبان والأغذية، وتشهد الجلسة إطلاق أجندة العمل بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع الألبان.

وسيحظى داعمي العمل المناخي بفرصة حضور العديد من الفعاليات بشأن قطاع الطاقة والصناعة والانتقال العادل وحول الشعوب الأصلية. وفيما يلي بعض هذه الفعاليات.

وسيُتوّج اختتام مبادرة COP28 بإقامة حفل توزيع جوائز مشاريع "صنّاع التغيير في تحول الطاقة"، حيث يشهد الحفل عرض المشاريع الخاصة بخفض الانبعاثات المختارة من لجنة الخبراء، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والقابلة للتطوير في أربع قطاعات وهي الطاقة المتجددة والنظيفة، وكفاءة الطاقة، والقطاعات كثيفة الانبعاثات، والهيدروجين منخفض الكربون. وسيُعقد حفل توزيع الجوائز بمناسبة تكريم مشاريع مبادرة "صنّاع التغيير" من مختلف هذه القطاعات.

ومن المقرر أيضاً انعقاد جلسة بعنوان "إرساء المبادئ القانونية والتنظيمية للانتقال إلى الطاقة المتجددة" في مركز تواصل، والتي ستتناول بالتفصيل المبادئ القانونية الحاسمة التي يمكن للمشرعين والمنظمين والمحكمين توظيفها لتشكيل الأطر التنظيمية، وستركز الجلسة على ضمان قيام الدول بمعالجة الأهداف التكميلية، ومنها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وضمان توافر الطاقة، وتحقيق التنمية.

وستسلط فعالية "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنوع والمساواة واحتواء جميع الأطراف ضمن قطاع الهيدروجين" المقرر انعقادها في مجلس جناح المرأة، الضوء على إمكانات اقتصاد الهيدروجين في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وستستعرض كيفية الاستفادة من الانتقال العالمي في قطاع الطاقة مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز إمكانية خفض تكاليف العمل المناخي، وخلق فرص عمل صديقة للبيئة.

وللتأكيد على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتنمية المواهب المتنوعة من أجل خلق أكثر من 30 مليون فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء العالم بحلول منتصف القرن، وستضم الجلسة الحوارية كبار صناع السياسات وقادة الصناعة والمبادرات.

وستركز فعالية "تحفيز خفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات" على ضرورة خفض انبعاثات القطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة بفعالية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، حيث ستكتشف الجهات الفاعلة العالمية أساليب مختلفة منها تكنولوجيا التقاط الكربون لخفض انبعاثاته من عملياتهم.

وستتناول فعالية منتدى الطاقة العالمي، في قاعة مركز تواصل للمؤتمرات، بعض الموضوعات المتعلقة بتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.

والموضوع الأول هو "تحفيز نشر الطاقة في الأسواق الناشئة"، والذي سيتناول سبل التعاون بين مؤسسات التمويل وقادة الصناعة والحكومات لخفض الانبعاثات أثناء التنمية.

والموضوع الثاني هو "أنظمة الطاقة في المستقبل"، والذي سيتناول كيفية تأثير الشركات والحكومات على وتيرة تحقيق الحياد المناخي، والموضوع الثالث هو "تسريع خفض الانبعاثات الناتجة عن النفط والغاز"، والذي سيقدم دراسة تفصيلية حول مبادرات مؤتمر الأطراف COP28 في هذا المجال.

وتعد المنطقة الخضراء هي المركز الرئيسي للفعاليات والتواصل في المؤتمر وتفتح أبوابها لجميع الحضور من القطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام والشباب والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المندوبين والزوار من المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لمدة أسبوعين.