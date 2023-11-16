3 خدمات تتيحها مراكز خدمة عملاء "مياه الجيزة".. إليك خطوات الحصول عليها

كتبت – مرام محمد

خدمات عديدة تهم المواطنين بشأن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتقدمها مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، منها (توصيل المياه للمبانى السكنية الصادر لها موافقة من الحى المختص، طلب فحص عداد، تركيب عداد بدل تالف او بدل المنتهي عمره الافتراضي، تركيب عداد بدل فاقد، نقل ملكية الاشتراك والعداد، إنهاء تعاقد، تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه، غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير).

يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات الحصول على عدد من الخدمات التي تتيحها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظة.

توصيل المياه للمبانى السكنية الصادر لها موافقة من الحى المختص

المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

5- الرسومات الهندسية ورسم كروكى للمكان.

6- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

7- إيصال مياه من أقرب جار.

8- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

9- أي مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد.

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.

طلب فحص عداد

المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل.

3- صورة آخر فاتوره مصدرة للعميل.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.

6- آخر قراءة في العداد عند رفعة للفحص.

الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب خدمه فحص العداد.

2- قيام العميل بسداد قيمة فحص العداد والمديونية.

3- رفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

4- تركيب العداد في محل الاشتراك في حال كونه سليم.

5- عمل إجراء تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

6- في حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدل من التالف بعد قيام العميل بسداد قيمته.

تركيب عداد جديد بدلاً من العداد المفقود

المستندات المطلوبة

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.

3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4- البريد الإلكتروني للعميل.

الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد و المهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7- الانتهاء من تقديم الخدمة.