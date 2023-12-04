المراكز التكنولوجية بالجيزة.. مستندات مطلوبة عند التقدم بطلب نقل رخصة إشغال طريق

كتبت – مرام محمد

تعد المراكز التكنولوجية التي شهدتها محافظة الجيزة خطوة هامة لمواكبة التقدم التكنولوجي واستثمار الموارد البشرية ورفع كفاءة الجهاز الإداري داخل المحافظة، حيث ساهمت في تيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من أجل سرعة إنجاز الخدمات وتوفير النزاهة والشفافية.

يتضمن دليل الخدمات الجماهيرية بالمراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل عن المحل، نوضحها في السطور التالية:

-رخصة إشغال الطريق الصادرة.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

-عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

-صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.