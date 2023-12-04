القومى للمرأة ينظم ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعى لطالبات الإعلام

كتب محمود راغب

نظمت لجنة الإعلام ب المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لطالبات وطلاب كليات وأقسام الإعلام في جامعات مصر بعنوان "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنف ضد المرأة"، حيث افتتحت الورشة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس.

جاء ذلك في إطار أنشطة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقام هذا العام تحت شعار ( كوني ).

وافتتحت الدكتورة سوزان القليني الندوة بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي الدعم غير المسبوق للمرأة المصرية، كما تقدمت بالتحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ولعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، كما توجهت بالشكر للحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات الإعلام و أقسام الإعلام .

وأكدت الدكتورة سوزان القلينى، أن القيادات النسائية دائماً لهن دور كبير في دعم قضايا المرأة والتوعية بها، كما توجهت بالتحية لشابات وشباب مصر الواعي باعتبارهم فخر مصر الذي يجعل مصر علي مصاف الدول التي بها شباب واعي وقادر ومتمكن من أدواته.

كما أشارت القلينى إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم بسبب الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه سلاح ذو حدين فإذا أحسن استخدامه أفاد وإذا تم إساءة استخدامه ممكن أن يؤدى إلي كوارث غير مسبوقة، مؤكدة أن التكنولوجيا مرعبة وتتطور بشكل سريع ولابد أن نكون دائما علي وعي بالاستخدام الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكدت القليني خلال كلمتها أن المجلس القومي للمرأة يعطي أولوية كبيرة للأسرة لأنها نواة أى مجتمع متطور وقوى ولذلك يهتم المجلس بتنمية الأسرة ويقدم الدعم لها من الخدمات غير المسبوقة للمرأة، كما أشارت إلى برامج التوعية والمبادرات التي يقدمها المجلس.

وأضافت أن المجلس يعمل علي تمكين المرأة اقتصاديا عن طريق مساعدتها في عمل مشروعات صغيرة، كما يعمل علي تمكينها سياسياً واجتماعيا، مؤكدة علي أهمية مشاركة المرأة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لأن صوتها أمانة وهو الذى يصنع مستقبلها.

كما أشارت الدكتورة سوزان القليني الي طرح لجنة الاعلام للمسابقة السنوية التي تنظمها اللجنة علي مستوي البحوث والدراسات الإعلامية ومشروعات التخرج لطلاب الإعلام التي تتناول قضايا المرأة، كما دعت الحاضرين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمشاركة في المرصد الإعلامي للمشاركة في رصد الأعمال الإعلامية المقدمة عن المرأة والتي تستمر طوال العام، ويتم تكثيفها خلال شهر رمضان لارتفاع نسب المشاهدة .

و استعرض الكاتب الصحفي أشرف مفيد الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتعريفاته، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل عدم الخوض في الدين أو النوع أو الجريمة، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإساءة للاخرين.

وأكد أن المرأة تشهد أزهى عصورها، كما تقدم بالشكر للدكتورة مايا مرسي علي الثمار التي تجنيها المرأة محليا ودوليا وعالميا، وتقدم بالتحية للدكتورة سوزان القليني،مؤكدا ان لجنة الإعلام أعطت الفرصة للطالبات لاكتساب المهارات والتدريب لحماية انفسهن من اي عنف.

فيما أكدت الإعلامية أمل علوي أنه لا يجب الاعتماد الزائد علي الذكاء الاصطناعي، وأنه يجب علي المتدربات أن يكونوا علي بينة من القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، و استعرضت بعض نماذج التلاعب بالصور عن طريق الذكاء الاصطناعي لتوعية الطالبات والطلاب بضرورة توخي الحذر.

كما تم استعراض اختصاصات مكتب شكاوي المرأة في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس، وأهدافه وشركائه.