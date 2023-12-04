الفنانة شيرين: "طول ما أنا على قيد الحياة هفضل أرشح الرئيس السيسي"

كتبت ندى سليم - تصوير حسن محمد

قالت الفنانة القديرة شيرين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنى مصر الجديدة بخلاف الصورة الماضية، فقد أولى اهتماما بالفن وبأبنائنا من ذوي الهمم، الذى كان يطلقوا عليهم في الماضي ذوى الاحتياجات الخاصة، لكن رؤية الرئيس لهم غيرت حياتهم للأفضل، مؤكدة: "كل شخص ممكن يبقي رئيس جمهورية لكن مش اى حد يبقي قائد والرئيس السيسى قائد حقيقي للوطن".

وأضافت الفنانة شيرين، خلال المؤتمر الجماهيري الذى ينظمه حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في سباق الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم الإثنين، قائلة: "طول ما أنا على قيد الحياة هفضل أرشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأنه هو الذى عبر بنا إلى بر الأمان.. وحبه باق داخل قلوب أحفادنا وأبنائنا".

واستطردت: "أنا مواليد عام 1956 وطول حياتي سافرت كل دول العالم وكنت بتمنى ألاقي الطرق في بلدى زي دول برة وأهو حصل".