الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة عاجزة عن التعامل مع الأعداد الكبيرة للجرحى

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات قطاع غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى، متابعا: "نطالب بتفعيل القانون الإنساني لحماية مستشفيات غزة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "نطالب بتدخل الأمم المتحدة لمنع الكارثة الصحية بمراكز الإيواء".

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.