اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 02:00 م
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الحبس سنتين مع الشغل لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:13 م
الحبس سنتين مع الشغل لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج حبس
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ا .ا" عامل ، بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه باحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ح " بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى
 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب  وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما ،وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه ،وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 
 

 







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