لاهاى (أ ش أ)

دعا المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إسرائيل إلى احترام القانون الدولى فى حربها على غزة، مشيرًا إلى أنه سيعجل بالتحقيقات فى أعمال العنف التى ارتكبت فى حق الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

ودعا خان، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، حماس إلى احترام قواعد الحرب وعدم إساءة استخدام أى مساعدات إنسانية.

وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، اليوم الاثنين، أن القصف الإسرائيلى الذى يستهدف قطاع غزة الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب والذي يتسبب حاليا في خسائر فادحة في أرواح الأطفال.

وقال إلدر، في تعليق على حساب المنظمة على منصة "إكس" أوردته قناة "الحرة ": "أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".

وأضاف "لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي".

وأعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل، في وقت سابق، أن قطاع غزة أصبح مرة أخرى أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.