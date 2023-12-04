التبرعات الغذائية لجيش الاحتلال تصيب الجنود بالأمراض المعوية والإسهال

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن التبرعات الغذائية التي وصلت إلى جنود القوات الإسرائيلية المقاتلة في قطاع غزة، تسببت في انتشار الأمراض المعوية بين المقاتلين.

وذكرت الصحيفة، أنه "منذ بداية الحرب، بدأت التبرعات الغذائية تصل إلى الجنود، ولكن إلى جانب النوايا الحسنة، تبين أن هناك أيضًا زيادة مثيرة للقلق في الأمراض المعوية بين المقاتلين، على ما يبدو نتيجة لسوء الصرف الصحي لبعض المواد الغذائية. "

وأضافت: من أبرز النتائج اكتشاف بكتيريا تسبب الزحار (التهاب معوي يصيب القولون بشكل أساسي نتيجة عدوى بكتيرية) وتسبب في كثير من الحالات إسهالا شديدا وارتفاعا في درجة الحرارة.

وأكدت أنه تم إجلاء 18 جنديًا نظاميًا من جيش الاحتلال الإسرائيلى الذين قاتلوا في غزة من القطاع إلى قاعدة تدريب اللواء لتلقي العلاج الطبى.

وتشير التقديرات إلى أن السبب هو مزيج من الطعام الناتج عن عمليات التسليم ونقص النظافة.

وأرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي فريقاً لتطهير المنطقة التي كانوا فيها، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هذه حادثة لمرة واحدة أصيب فيها حوالي 18 مقاتلاً بمرض معوي، وتم إجلاء المقاتلين من قطاع غزة وتلقوا الرعاية الطبية بناء على ذلك".