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وزير الدفاع الإسرائيلى: الحرب مستمرة لمدة شهرين وهدفنا قتل يحيى السنوار

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 06:53 م
وزير الدفاع الإسرائيلى: الحرب مستمرة لمدة شهرين وهدفنا قتل يحيى السنوار يحيى السنوار
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى، يوآف جالانت، إنه يتوقع أن تستمر الحرب على قطاع غزة بشدتها الحالية لمدة شهرين آخرين على الأقل، وفق تصريحاته لشبكة " ABC News".

وأضاف جالانت أن "الطريقة الوحيدة التى قد تفكر بها إسرائيل فى استئناف أى محادثات تفاوض مع حماس هى إذا نفذت الاتفاق الأصلى، وأعادت النساء والأطفال الذين لا تزال تحتجزهم كرهائن، دون شروط مسبقة ولا شىء فى المقابل".

وأكد جالانت أنه ملتزم بإعادة بقية الأشخاص الذين ما زالوا رهائن في غزة، وعددهم أكثر من 100 شخص، إلى وطنهم، بحسب وصفه.

وتابع قائلا: "الطريقة الوحيدة مع حماس هى استخدام القوة، فى نهاية المطاف سوف يعطونك شيئا، وأمامهم خياران، هم الموت في الأنفاق أو على السطح، أو الاستسلام دون شروط".

ولفت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أن أهداف تل أبيب من الحرب هى قتل زعيم حماس فى غزة ومهندس هجوم 7 أكتوبر يحيى السنوار، و"كسر التسلسل القيادى لحماس" والتأكد من أن حماس "لم تعد تعمل كمنظمة عسكرية يمكنها شن هجمات منظمة ضد إسرائيل."

 







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