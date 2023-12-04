نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، معرض "إيديكس" للصناعات العسكرية، وتنطلق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس السيسى، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.

قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن التعاون المشترك ضمانة حقيقة لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكافة الدول والشعوب المحبة للسلام.

أضاف وزير الدفاع خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023، إن الأحداث العالمية الجارية وخصوصا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكرى غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية.

الهيئة الوطنية تعلن الانتهاء من تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات الرئاسة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 ، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم. رئيس الوزراء يوجه بطرح 10 مدارس على المستثمرين من القطاع الخاص التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.

وكالة الفضاء المصرية تعلن إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 من الصين فى ضوء الشراكة الاستراتيجية التى تجمع حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، أعلنت وكالة الفضاء المصرية أنه تم إطلاق القمر الصناعى "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون الفنى والاقتصادى بين الجانبين.

قائد القوات البحرية: الانتهاء من صناعة 3 فرقاطة و30 ريب قتالى و11 لانشا استعرض الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، جهود التصنيع المحلي للوحدات البحرية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطة بالتعاون مع الجانب الفرنسي، إضافة إلى 30 ريب قتالي و11 لانشا.