نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يفتتح معرض إيديكس 2023 للصناعات العسكرية
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، معرض "إيديكس" للصناعات العسكرية، وتنطلق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس السيسى، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وزير الدفاع: القوات المسلحة حارس وحامى للوطن محافظة على أمنه واستقراره
قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.
الوطنية للانتخابات تستحدث بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على المكفوفين
وزير الدفاع: التصعيد العسكرى غير المحسوب هدفه تصفية القضية الفلسطينية
قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن التعاون المشترك ضمانة حقيقة لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكافة الدول والشعوب المحبة للسلام.
أضاف وزير الدفاع خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023، إن الأحداث العالمية الجارية وخصوصا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكرى غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية.
الهيئة الوطنية تعلن الانتهاء من تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات الرئاسة
رئيس الوزراء يوجه بطرح 10 مدارس على المستثمرين من القطاع الخاص
وكالة الفضاء المصرية تعلن إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 من الصين
فى ضوء الشراكة الاستراتيجية التى تجمع حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، أعلنت وكالة الفضاء المصرية أنه تم إطلاق القمر الصناعى "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون الفنى والاقتصادى بين الجانبين.
قائد القوات البحرية: الانتهاء من صناعة 3 فرقاطة و30 ريب قتالى و11 لانشا
استعرض الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، جهود التصنيع المحلي للوحدات البحرية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطة بالتعاون مع الجانب الفرنسي، إضافة إلى 30 ريب قتالي و11 لانشا.
أول فرقاطة بحرية بأياد مصرية 100% خلال معرض "إيديكس 2023"
استعرض فيلم تسجيلي، بعنوان "الإرادة والتحدي" خلال فعاليات معرض "إيديكس 2023"، تصنيع وإنتاج أول فرقاطة بحرية مصرية، "ميكو إيه 200"، بأيدي مصرية 100 %.
15899 شهيدا جراء العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر.. 70% منهم نساء وأطفال
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 15899 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 70 % منهم نساء وأطفال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة عاجزة عن التعامل مع الأعداد الكبيرة للجرحى
قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات قطاع غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى، متابعا: "نطالب بتفعيل القانون الإنساني لحماية مستشفيات غزة".
غدا شبورة كثيفة تصل للضباب وأمطار رعدية ببعض المناطق والقاهرة 23 درجة
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