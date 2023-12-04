استشاري مناعة يحذر: حقنة هتلر قد تؤدى إلى الوفاة.. وترفع السكر والضغط

كتبت مروة محمود الياس

"الحقنة الثلاثية" أو كما يطلق عليها البعض "حقنة هتلر"، يعتقد البعض خطأ أنها الدواء الفعال للقضاء على نزلات برد الشتاء والأنفلونزا، فى حين يجهل هؤلاء أنها قد تكون "قاتلة" فى بعض الأحيان.

فى هذا الصدد، قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة ورئيس قسم المناعة جامعة عين شمس السابق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حقنة البرد - كما يطلق عليها - أحد أسوء التركيبات أو الخلطات غير صحية على الإطلاق، مكوناتها عبارة عن حقنة مضاد حيوى، مع حقنة كورتيزون، وفى النهاية يضاف حقنة مسكن قوة، هذه التركيبة خطيرة ولها إضرار بالغة على الصحة والجسم قد تصل لحد "الوفاة".

وتابع دكتور أشرف، موضحًا أن هذه التركيبة لا علاقة لها بعلاج البرد، فهى لا تقضى على الفيروس المسبب لتلك النزلات، وبداية من "الكورتيزون" المكون الأساسى بهذه التركيبة، فهو يعمل على الارتفاع الشديد لنسب السكر فى الدم، وكذلك ارتفاع فى ضغط الدم شديد،وهو ما يهدد بخطر شديد على من يستخدمها.

وتابع أستاذ المناعة محذرًا من حقنة البرد المزعومة، والتى تحتوى على المسكنات القوية، التى يمكن أن تسبب تحسست شديدا لدى البعض ما يؤدى للوفاة، فضلا عن ضررها المعروف على الكلى والكبد والأوعية الدموية.

وحذر "عقبة" كذلك من أحد أهم مكونات الحقنة الثلاثية وهو "المضاد الحيوي" ذاك المكون الأكثر حساسية فعليا،وقد يعانى بعض الأشخاص من تحسسا واضحا تجاه بعض أنواع المضادات الحيوية، مما قد يظهر من الجسم ردة فعل عكسية خطيرة.

وأكد أستاذ المناعة، أن هذه المكونات الثلاثة، قد تؤدى إلى الوفاة فى بعض الحالات نتيجة الارتفاع المفاجئ لسكر أو ضغط دم المريض، أو نتيجة تحسس تجاه أى مكون من مكوناتها كالكورتيزون أو المضاد الحيوى، لذا حذر وبشدة من اللجوء إليها، والتوقف عن استخدام مثل هذه الحقن مرة أخرى لأنها خطيرة.