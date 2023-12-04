إعلام القاهرة تكرم الكاتبة الصحفية علا الشافعى وتمنحها درع الكلية

كرمت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، على هامش مشاركتها فى ندوة الكلية المنعقدة اليوم الإثنين تحت عنوان "الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة"
وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن حب الوطن يتطلب المشاركة والفاعلية ويجب أن تكون على قدر المسئولية ليس بشكل فردى ولكن ككيانات ومؤسسات ويجب أن تكون الكلية على قدر المسئولية فى المشاركة فى الانتخابات.
اساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة
الدكتور محمد سالمان استاذ العلوم السياسية خلال الندوة
الدكتور محمود يوسف استاذ بقسم العلاقات العامة
الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة
الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام الأسبق
الزميل محمد صبحى خلال الندوة
الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
المتحدثين فى الندوة
جانب من كلمة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
طلاب إعلام القاهرة خلال الندوة
طلاب إعلام القاهرة خلال فعاليات الندوة
طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال الندوة
عزت اسماعيل امين كلية الإعلام بجامعة القاهرة
عميد كلية إعلام القاهرة تكرم الكاتبة الصحفية علا الشافعى
عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة والكاتية الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
فريق جامعة حلوان
كلمة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
مؤتمر اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي
ندوة كلية الإعلام بجامعة القاهرة حول الوعى وحقوق المواطنة
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