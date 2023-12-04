إعلام القاهرة تكرم الكاتبة الصحفية علا الشافعى وتمنحها درع الكلية

محمد صبحى تصوير كريم عبد العزيز

كرمت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، على هامش مشاركتها فى ندوة الكلية المنعقدة اليوم الإثنين تحت عنوان "الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة"

وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن حب الوطن يتطلب المشاركة والفاعلية ويجب أن تكون على قدر المسئولية ليس بشكل فردى ولكن ككيانات ومؤسسات ويجب أن تكون الكلية على قدر المسئولية فى المشاركة فى الانتخابات.