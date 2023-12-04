إصلاح كسر ماسورة مياه بالطريق الصحراوي في الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أكد حى العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، على إصلاح كسر ماسورة مياه شرب، وذلك في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعلن حي العامرية ثان، برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، تلقي بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بالطريق الصحراوي بمدخل الكافوري، ومن خلال التنسيق بين إدارة المتابعة الميدانية بالحي، وشركة مياة الشرب والحماية المدنية، وتم الإصلاح من قبل شركة مياة الشرب، وجرى إعادة ضخ المياة، عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الكسرإعادة الشئ لأصله.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية، لإعادة الطريق لوضعه الأصلي وتمهيده سير ومرور السيارات وإنجاز الأعمال في وقت قياسي .