اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 03:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 6 أشخاص فى حادثين بطرق الشرقية

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 02:48 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثين بطرق الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متعددة فى حادثين بالشرقية، وقع الحادث الأول بطريق بهنباى المحمودية حيث أطاحت سيارة طائشة بعدد من المواطنين أثناء وقوفهم بالطريق العام، ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة.

 

وقع الحادث الثانى بطريق الروبيكى العاشر من رمضان حيث اصطدمت سيارة نقل باخرى نصف نقل بسبب السرعة الجنونية والتخطى الخاطئ ونتج عن ذلك إصابة شخصين بإصابات مختلفة.

 

تم إخطار مديرية أمن الشرقية بالحادثين وانتقلت على الفور قوات الشرطة حيث قامت بنقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفتى الجامعى بالعاشر والأحرار التعليمى بالزقازيق ورفع آثار الحادثين من الطريق وتسيير الحركة المرورية وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيقات.







الشرقية

حادثين سيرط العاشر من رمضان

طريق بهنباي




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